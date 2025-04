Após mortes e invasão, clássico entre Colo-Colo e La U é suspenso por razões de segurança

Esta foi a segunda vez que o clássico é suspenso por razões de segurança. A Supercopa do Chile estava prevista para ser disputada no mês de fevereiro, mas foi adiada

No jogo de quinta-feira, dois torcedores foram mortos antes do inicio da partida, o que irritou a torcida chilena e provocou uma invasão de campo aos 20 minutos do segundo tempo do jogo . A partida do torneio sul-americano foi cancelada e não se sabe como será distribuída a pontuação do confronto.

O clássico entre Universidade do Chile e Colo-Colo, que seria realizado neste sábado, 12, foi suspenso por razões de segurança. A medida é tomada após os eventos que que aconteceram no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza pela Copa Libertadores, na quinta-feira, 10 .

As questões de segurança, que em jogos de futebol no Chile é privada e fornecida pelo clube mandante, levantadas após o ocorrido culminaram no cancelamento do maior clássico chileno. Apesar da tradição das equipes, ambas passam por uma fase ruim no campeonato nacional.

A La U é a nona colocada, enquanto o Colo-Colo é o 10º, ambos com sete pontos em seis cinco jogos. Como comparação, o líder do torneio, Coquimbo Unido, possui 14 pontos, mas com um jogo a mais. Caso uma das equipes vencesse o jogo cancelado, elas somariam uma pontuação suficiente para entrar na zona de classificação da Sul-Americana.

Esta foi a segunda vez que o clássico é suspenso por razões de segurança. A Supercopa do Chile estava prevista para ser disputada no mês de fevereiro, mas foi adiada e só deve ser realizada após o balanço da campanha de ambas as equipes na Copa Libertadores.