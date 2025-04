Bucaramanga x Fortaleza pela Libertadores 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Após viver momentos de tensão no Chile na rodada anterior, quando encarou o Colo-Colo e precisou deixar o campo após invasão de torcedores – a partida foi encerrada aos 24 minutos do segundo tempo por falta de segurança –, o Tricolor tenta, diante do time colombiano, a sua primeira vitória na edição do torneio continental. No cenário atual, a equipe cearense ocupa a lanterna do Grupo E.

Em momento de evolução, mas ainda sem consolidação, o Fortaleza tentará amenizar a crise longe do Brasil, contra o Atlético Bucaramanga , na Colômbia, em importante confronto válido pela terceira rodada da Copa Libertadores. A partida será hoje, às 23 horas (de Brasília), e será disputada no Estádio Américo Montanini, localizado na cidade que carrega o mesmo nome do time local.

Embora tenha tido um começo ruim no Apertura de 2025, o Bucaramanga vive um momento de ascensão desde que Leonel Álvarez assumiu o comando técnico do time. Com o colombiano, o Leopardo vem de quatro jogos de invencibilidade, tendo três vitórias neste recorte, e só perdeu um jogo nos últimos sete que disputou. Na Libertadores, é o líder isolado do Grupo E.

Adversário do Leão, o Bucaramanga foi a grande sensação do futebol colombiano em 2024, quando venceu, de forma surpreendente, o Torneio Apertura – lá, o campeonato nacional é dividido em duas competições independentes, disputadas em cada semestre da temporada. Na Libertadores deste ano, o início do Auriverde tem sido ótimo: um empate com o Colo-Colo e uma vitória fora de casa contra o favorito Racing.

Embora tenha demonstrado certa melhoria em alguns aspectos táticos e técnicos nas derrotas para o Vitória e o Palmeiras , o Fortaleza ainda está longe do potencial que se projetava no início do ano. A crise é composta por indignação de torcedores, que protagonizaram protestos na semana passada, além dos resultados negativos em campo, marcados por um único triunfo nas últimas 11 partidas, além de seis reveses.

Buracamanga x Fortaleza pela Libertadores 2025: os destaques do jogo

No elenco, o Bucaramanga conta com alguns nomes interessantes. Destaque para o extremo Frank Castañeda, de 30 anos, vice-artilheiro da equipe na atual temporada, e Luciano Pons, maior goleador do elenco. Além dos dois, há também Jhon Vásquez, que atuou no Ceará em 2022, e Cristian Zapata, zagueiro colombiano que atuou na seleção nacional, no Milan e no Vitória-BA.

Do lado do Fortaleza, o goleiro João Ricardo segue sendo peça fundamental e o jogador mais consistente do elenco. No ataque, Deyverson marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor diante do Palmeiras, no final de semana passado, e chega para o confronto com a confiança em alta.

Buracamanga x Fortaleza pela Libertadores 2025: retrospecto

O duelo é inédito. As equipes nunca se enfrentaram na história. Será, também, a primeira vez que o Fortaleza disputa uma partida na Colômbia.