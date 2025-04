Presidente do Colo-Colo lamenta mortes e cobra medidas: "O que aconteceu é terrível"

Após os conflitos ocorridos durante a partida entre Colo-Colo e Fortaleza , na noite dessa quinta-feira, 10, o presidente da equipe chilena, Aníbal Mosa, lamentou o episódio de violência durante o duelo e se colocou à disposição dos familiares das vítimas falecidas nos arredores do estádio, momentos antes do jogo.

O presidente dos Caciques foi uma das últimas pessoas a deixar o Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI). Ainda em conversa com a imprensa chilena, o mandatário afirmou que, junto à Conmebol e à polícia local, o Colo-Colo trabalhará para identificar e punir os responsáveis pela invasão ao campo.

“Conversaremos com a Conmebol, analisaremos as situações e falaremos com as autoridades para ver de que maneira vamos continuar trabalhando para que esta situação não ocorra novamente. O que aconteceu hoje é trerrível”, disse o presidente do Colo-Colo.

A dias do centenário do clube, que será comemorado neste 19 de abril, o presidente dos Caciques ressaltou a vergonha do episódio na história do Colo-Colo. “Vamos rever nosso centenário com as sanções. Também conversar com as forças de segurança e a polícia para garantir que esse tipo de coisa não continue acontecendo. Porque isso não prejudica apenas o Colo-Colo, mas também o país e a convivência social", finalizou Aníbal Mosa.



Morte de torcedores

Antes do início da partida ente Colo-Colo e Fortaleza, torcedores chilenos protaganizaram um embate contra a polícia local ao tentar invadir um dos setores do Estádio Monumental david Arilleno. Em meio à confusão, dois torcedores colinos acabaram sendo mortos, uma mulher de 18 anos e um adolescente de apenas 13 anos.