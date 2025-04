Após confusão, Vojvoda cobra punição ao Colo-Colo: "Tem que dar exemplo"

Em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão, o Fortaleza voltou para casa com um empate sem gols diante do Internacional, na noite desse domingo, 13. Em entrevista coletiva após a partida, Vojvoda falou pela primeira vez sobre a tragédia ocorrida no jogo contra o Colo-Colo, em Santiago (CHI). Para o técnico tricolor, a equipe chilena deve ser penalizada de forma exemplar pela invasão dos torcedores ao campo e pela falha na segurança da partida.

O caso segue sob investigação do departamento jurídico da Conmebol, entretanto, na última sexta-feira, a entidade anunciou uma punição provisória para o Colo-Colo. Os Caciques deverão disputar as partidas válidas pela Copa Libertadores de portões fechados, com, no máximo, 70 membros compondo a delegação.