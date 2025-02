Fortaleza deve emprestar volante Pedro Augusto na janela dos Estaduais

Além de Kauan, o Fortaleza deve negociar outro meio-campista do elenco em breve. O Esportes O POVO apurou que o Leão deve aproveitar a janela de transferências nacionais, entre março e abril, para emprestar o volante Pedro Augusto.

Com passagem pelo futebol português, onde defendeu Louletano e Tondela, o volante de 27 anos chegou a receber sondagens de equipes do exterior, mas sem avanços. Neste momento, restam poucos mercados da Europa com janela ainda aberta, como Noruega, Moldávia, Suécia e Ucrânia. Times brasileiros também fizeram contato com o Fortaleza para entender as condições de uma eventual negociação.