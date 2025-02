Fortaleza firma parceria com União de Leiria visando futuros negócios e trocas de experiências

A colaboração ganhou destaque nesta temporada com o sucesso do jovem volante Ryan Guilherme, revelado na base do Leão. O jogador se tornou um dos destaques do time português, com um gol marcado e três assistências em 22 partidas. O clube disputa a segunda divisão do campeonato nacional.

O presidente do União, Nélio Lucas, marcou presença na Arena Castelão na última quarta-feira, 19, acompanhando a derrota do Tricolor do Pici por 2 a 1 para o Vitória, pela Copa do Nordeste.

Antes do jogo, os dirigentes reforçaram a parceria com a tradicional troca de camisas. Nélio Lucas recebeu a camisa do Fortaleza das mãos do CEO Marcelo Paz e do diretor executivo de futebol, Bruno Costa, consolidando o compromisso entre as instituições.