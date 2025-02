Fortaleza mira contratação do atacante Lorran, joia do Flamengo

Atacante Lorran no jogo Flamengo x Boavista, na Arena Batistão, pelo Campeonato Carioca 2025 / Crédito: Paula Reis / Flamengo

Nos últimos dias da janela de transferências, o Fortaleza tenta reforçar o setor ofensivo para a sequência da temporada. Além da busca por um centroavante, o clube do Pici fez uma investida pelo jovem atacante Lorran, joia do Flamengo, e enfrenta concorrência no mercado da bola, apurou o Esportes O POVO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lorran é um alvo antigo do Leão e uma das principais joias do Fla nos últimos anos, mas não conseguiu se firmar no time profissional. O Fortaleza vê o atacante canhoto como opção para as duas pontas, sobretudo para a direita — ele também pode atuar como meia —, posição em que conta com Yago Pikachu e Marinho. Até agora, o único reforço para o ataque nesta janela foi o colombiano Dylan Borrero.

A janela de transferências geral se encerra na próxima sexta-feira, 28, mas os clubes brasileiros terão um novo período para contratações a partir de 10 de março, válida para jogadores que disputaram os Estaduais. Seria, portanto, uma outra oportunidade para o Fortaleza tentar acertar com Lorran, caso não consiga nesta semana. "Quero tentar recuperá-lo, colocá-lo num contexto de crescimento bom para ele, tentar retirar um pouco da pressão que é posta aqui no Rio de Janeiro em cima dele e dar-lhe minutos de jogo num contexto ideal para ele, mas sem a pressão que o Flamengo tem", disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista à ESPN Brasil, sobre o jovem atacante. A carreira de Lorran Desde o sub-17, Lorran já despontava como uma revelação rubro-negra. Em 2022, anotou 16 gols em 26 partidas na categoria. Foi promovido para o sub-20 no ano seguinte e marcou 12 tentos em 19 jogos, ganhando também as primeiras oportunidades na equipe principal: 4 duelos e um gol.