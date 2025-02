Fortaleza empresta zagueiro Tomás Cardona ao Talleres, da Argentina

Sem espaço no elenco tricolor, defensor argentino retorna à terra natal e vai defender o Albizul até o fim de 2025, com opção de compra fixada

O Fortaleza selou o empréstimo do zagueiro Tomás Cardona para o Talleres, da Argentina . O defensor de 29 anos vai defender o Albiazul até o fim desta temporada, com opção de compra fixada.

Agora, o Tricolor fica com seis zagueiros no elenco (Brítez, David Luiz, Gastón Ávila, Gustavo Mancha, Kuscevic e Titi) e dez estrangeiros no total.