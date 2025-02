Fortaleza acerta empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Criciúma

O Fortaleza a certou o empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Criciúma até o fim da Série B de 2025. A transferência do jogador deve ser oficializada em breve pelos clubes. A informação foi divulgada pelo repórter Enio Biz, do Portal 4oito, e confirmada pelo Esportes O POVO .

Em 2024, Benevenuto foi emprestado pelo Leão do Pici ao Coritiba para a disputa do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B. No Coxa, disputou 28 partidas e não conseguiu convencer a diretoria e a torcida alviverde.

Benevenuto no Fortaleza

Com contrato até dezembro de 2026, o zagueiro defendeu o Tricolor de Aço em 140 oportunidades, sendo titular em 131. Pelo clube cearense, foi campeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e da Copa do Nordeste (2022), além do vice na Copa Sul-Americana de 2023.