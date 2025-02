Fortaleza decide emprestar Kauan e tem propostas de três clubes brasileiros

Meio-campista de 19 anos vira alvo do Atlético-GO e outras duas equipes do País e será emprestado pelo Tricolor. Negociação deve ser concretizada até sexta-feira, 28

O camisa 37 nem chegou a atuar pelo Tricolor nesta temporada, já que estava a serviço da Amarelinha sub-20 entre janeiro e fevereiro . De volta do torneio continental, o volante se reapresentou ao Leão na semana passada, mas não está nos planos da comissão técnica para este ano e terá novo destino. São três equipes nacionais interessadas, entre Séries A e B. Uma delas é o Atlético-GO — Kauan é cria do Goiás.

Campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira , o meio-campista Kauan não vai permanecer no Pici em 2025. O Esportes O POVO apurou que o jogador de 19 anos, pouco utilizado por Vojvoda, despertou interesse do Atlético-GO e de outras duas equipes brasileiras e vai ser emprestado pelo Fortaleza . A tendência é que a negociação se concretize ainda nesta janela de transferências, que acaba na próxima sexta-feira, 28.

"Vamos analisar bem, não somente o Kauan, e sim todo o elenco. É um jogador jovem, que conhecemos e que, como todo jovem, tem que ter minutos. Se não aqui, será em outro lugar. Falei ontem com ele. É um jogador que é do Fortaleza e temos que tomar a melhor decisão tanto para ele quanto para o time", explicou o comandante argentino em entrevista coletiva após a derrota para o Vitória, na última quarta-feira, 19.

Revelação do Goiás, Kauan Rodrigues era destaque nas categorias de base e ganhou a primeira oportunidade no time principal em 2022, quando ainda estava no sub-17. Em 2023, disputou sete jogos na Copa São Paulo, marcou um gol e deu duas assistências.

De volta do principal torneio de base do país, Kauan foi puxado para o elenco principal pelo então técnico Guto Ferreira. O bom desempenho e as oportunidades no time profissional fizeram o Verdão se movimentar pela renovação de contrato, que tinha duração até abril de 2024. O tema, porém, virou um imbróglio, sem acordo entre as partes, e Kauan voltou para a equipe sub-20.

O Fortaleza, então, apresentou proposta para comprar o maranhense de 18 anos. A multa para o mercado nacional era de R$ 2,6 milhões, e o Leão estava disposto a desembolsar este montante para adquirir 100% dos direitos econômicos. A diretoria do Goiás manifestou interesse em permanecer com um percentual, reduzindo o valor da venda. Por fim, as partes chegaram ao consenso — R$ 2,4 milhões por 90% —, o que selou a transação.