Paz revela que "ficou na dúvida" com Atlético-MG e explica permanência no Fortaleza

Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e vice-presidente e diretor de futebol Alex Santiago trocam camisas no jogo Fortaleza x Atlético-MG, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A / Crédito: Pedro Souza / Atlético

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, falou sobre como recebeu a proposta para se tornar o CEO do Atlético-MG, no final do último ano. Em entrevista ao programa CNN Esportes S/A, gravada em janeiro e veiculada no último domingo, 23, o dirigente do Leão chegou a dizer que “houve a dúvida” se era o momento certo da mudança. “Não vou dizer que perdi noites de sono, mas ficou, sim, na cabeça a dúvida. ‘Será que é o momento, será que é a hora?’. É um desafio de viver algo novo, de se provar também em algo novo. Tenho esse desejo, esse desafio também a nível pessoal de um dia encarar isso. Então ficou sim a dúvida, havia questão financeira também, não posso negar. Os números eram maiores que os que tenho hoje no Fortaleza. Então, houve a dúvida”, admitiu Marcelo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar do interesse do Galo, Paz seguiu no Tricolor do Pici para a temporada de 2025. Para ele, a lealdade com Vojvoda — que, nos últimos anos, recebeu diversas propostas para deixar o Fortaleza — e o propósito em ajudar a mudar o patamar do clube no futebol nacional foram aspectos que tornaram convicta a “decisão da permanência” no Leão.

Momentos diferentes No meio da última temporada, Marcelo Paz revelou que chegou a ser procurado pelo atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, para assumir o cargo de CEO no clube paulista, contudo, para ele, não teve o mesmo impacto da proposta do Galo, devido ao momento — o dirigente tricolor também já havia recebido oferta do Botafogo. “(A proposta) do Corinthians era no meio da temporada, era difícil sair. Um gigante, o Corinthians, é um clube muito grande, mas tinha aquela trava ali, no meio da temporada era delicado”, afirmou. O executivo do Leão também revelou os motivos que lhe fizeram ter mais interesse na proposta do Atlético-MG, em detrimento do Alvinegro paulista.

“No Atlético era no final da temporada, numa SAF que entendo como consolidada. Uma SAF de donos, de pessoas, de altíssimo nível. Vencedores nas suas vidas profissionais. E que certamente vencem também e querem vencer no futebol. Por isso pesei, pensei. Mas não era a hora ainda da saída, porque ainda tem projeto a fazer aqui no Fortaleza”, contou. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, foi abordado, no final de 2024, para se tornar CEO do Atlético-MG Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC Interesse futuro Apesar das recusas recentes em deixar o Leão, o dirigente revelou a “importância da renovação” e que são pretensões pessoais “trabalhar em algum outro clube” no futuro.