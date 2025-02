Fortaleza deve aproveitar janela dos Estaduais para reforçar o meio-campo

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ao mesmo tempo em que procura caras novas para o ataque até a próxima sexta-feira, 28, o Fortaleza já pensa na próxima janela de transferências. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici deve aproveitar o período para contratações entre março e abril para reforçar o meio-campo com mais um ou dois volantes. A primeira janela geral — que permite inscrições nacionais e internacionais — do futebol brasileiro acaba no fim desta semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abrirá nova época para as equipes das Séries A, B e C se reforçarem entre 10 de março e 11 de abril, que será restrita para transferências de atletas que disputaram os Estaduais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No intervalo entre o fim das competições locais e o início do Campeonato Brasileiro, os clubes devem se dispor a negociar atletas, o que faz o Fortaleza entender que pode ser um momento viável para adquirir novas peças para o meio-campo. O objetivo é contratar um volante com perfil mais marcador e outro com boa saída de bola — este seria uma reposição para Hércules, vendido para o Fluminense.

Na formação habitual com três meio-campistas, o Leão costuma utilizar um primeiro volante com qualidade para construção de jogadas — Pol Fernández e Matheus Rossetto — e um segundo com mais chegada ao ataque ou maior poder de marcação — Zé Welison, Sasha e Martínez, por exemplo. Para esta temporada, o Tricolor contratou apenas um meio-campista até agora: o argentino Pol Fernández, ex-capitão do Boca Juniors. O camisa 5 assumiu a titularidade desde o início e agradou pelo desempenho nos primeiros jogos, mas teve más atuações contra as equipes de nível de Série A. Dos nomes para a posição no atual elenco, Kauan e Pedro Augusto são pouco utilizados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e podem ser negociados pelo Tricolor em breve.