Fortaleza vence Maracanã no PV e segue com 100% de aproveitamento no Cearense

Com a vitória, o Tricolor do Pici confirmou antecipadamente a classificação ao mata-mata. Caso vença o Floresta na próxima rodada, a equipe também garante o primeiro lugar do Grupo B

O time comandado por Vojvoda é líder isolado do Grupo B, com nove pontos, cinco a mais que o Tirol (2º) e o Barbalha (3º). Isso significa que, se vencer o Floresta no próximo sábado, 1º de fevereiro, o Leão confirma a primeira colocação antecipadamente, posição que garante a ida direta à semifinal do Estadual.

Com gol de Marinho, o Fortaleza venceu o Maracanã por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 30, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, e emplacou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Cearense . Com o resultado, além de manter o aproveitamento de 100% na temporada, o Leão confirmou matematicamente a classificação à fase mata-mata.

Como de costume neste início de temporada, o técnico do Fortaleza, Vojvoda, mudou completamente o time titular em relação ao que utilizou na partida passada. Com a bola rolando, o Leão do Pici não conseguiu ter a mesma imposição – e facilidade – que encontrou em duelos anteriores. O Maracanã, bem organizado defensivamente, mostrou-se competitivo no primeiro tempo.

No duelo tático entre Vojvoda e Júnior Cearense, nada diferente do que se projetava: o Fortaleza com a posse da bola e o Maracanã recuado, com linhas compactas em frente à área. Na maior parte dos 45 minutos iniciais, o Tricolor esteve com dez jogadores no campo adversário, mas teve dificuldades na construção ofensiva.

A ideia de Vojvoda em avançar Calebe e Martínez acabou prejudicando a dinâmica do time. Em diversas ocasiões, foram os zagueiros que tiveram a responsabilidade de carregar a bola no meio-campo para tentar achar passes que desestabilizassem as linhas defensivas do Maracanã. Não funcionou. As faltas e escanteios, que poderiam ser uma alternativa diante da falta de criatividade, também foram ineficazes.

Em resumo, muita transpiração do Fortaleza e resistência do Maracanã. Além do gol anulado de Breno Lopes, logo aos quatro minutos, o goleiro Rayr, do Alviceleste, pouco foi exigido. Vale ressaltar que a primeira etapa teve bastante contato faltoso. Foram seis amarelos, três para cada lado, o que, de certa forma, tornou o jogo truncado em determinados momentos.