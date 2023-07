Fortaleza anuncia a contratação do volante Pedro Augusto, ex-Tondela/POR

Jogador de 26 anos assinou contrato com o clube até o fim de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano.

O Fortaleza oficializou a contratação do volante Pedro Augusto na tarde desta quinta-feira, 13. O jogador de 26 anos assinou contrato com o clube até o fim de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano.

O novo reforço tricolor chega ao Pici após quatro temporadas e meia no futebol português, somando mais de 100 jogos no CD Tondela. Ele reforçará o setor de meio-campo, que sofreu uma perda considerável após a lesão de Hércules.

"Pedro Augusto é um nome que já estava listado no nosso Centro de Inteligência há algum tempo e, com a contusão do Hércules, nós tínhamos a necessidade de agir com velocidade, aproveitando a janela e vimos que o jogador estava numa condição bem favorável pra trazer por estar encerrando o contrato e querendo voltar ao Brasil", comentou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.