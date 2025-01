Com gols de Kayzer e Breno, Fortaleza bate o Horizonte e estreia com vitória no Cearense

Kayzer em comemoração por gol contra o Horizonte / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza venceu na estreia do Campeonato Cearense 2025. Fora de casa, o Tricolor bateu o Horizonte pelo placar de 3 a 1 na tarde deste sábado, 25. Em tarde inspirada de Renato Kayzer, a equipe leonina teve dificuldade em criar grandes oportunidades pelo meio de campo, mas contando com o oportunismo do camisa 79 e a individualidade de Breno Lopes, conseguiu garantir os três pontos.

Horizonte 1 x 3 Fortaleza: O Jogo Em todo confronto onde existe uma equipe com uma qualidade técnica bastante superior, é regra que o time adversário jogue de maneira compacta e defensiva, buscando causar algum perigo por meio de transições. Esse foi o tom entre Horizonte e Fortaleza.

A equipe dona da casa vinha embalada de um excelente resultado contra o Ferroviário e buscava surpreender contra o Tricolor. O time comandado por Leandro Campos se posicionou com linhas baixas e compactas, além de quatro jogadores no meio-campo. Essa estratégia congestionava o meio, isolava Calebe do jogo e forçava Martinez a atuar como um meia direita quando o Leão tinha a bola. Sem espaço para trocar passes, a construção de jogo do Fortaleza era feita por lançamentos do estreante Gustavo Mancha para os alas Pikachu e Breno Lopes, onde os dois buscavam a linha de fundo e, consequentemente, um cruzamento para Renato Kayzer. Em uma rara oportunidade em que a equipe visitante conseguiu avançar trocando passes curtos, Pedro Augusto sofreu uma falta na lateral do campo. Breno Lopes foi para a cobrança, contou com a barreira abrindo e encontrou um desvio de Renato Kayzer para tirar o zero do placar.

Mesmo com o revés, a postura dos donos da casa se manteve e conseguiu levar perigo a meta leonina. As dobradinhas entre Leozinho e Caio Pedro geraram perigo; a dupla conseguiu uma falta próxima a grande área e conseguiu um gol, anulado por impedimento. A equipe metropolitana também conseguiu aproveitar a marcação pouco incisiva que o Tricolor apresentou no meio-campo, onde em três oportunidades, o trio Tico Baiano, Leozinho e Cleyton Maranhense deixou o volante Pedro Augusto em situação de três contra um. O Fortaleza não fazia um jogo inspirado, mas possuía peças que individualmente faziam a diferença. Breno Lopes recuou até a linha de volantes para buscar a bola, seguiu para o gol adversário, entrou na área e no momento do chute, foi acertado por um defensor do Horizonte.

O atacante do Tricolor deslocou o goleiro na cobrança do pênalti e guardou o segundo gol da partida, sacramentando o placar da primeira etapa. No segundo tempo, Vojvoda optou por mudar a postura do time. Uma vez que a equipe leonina tinha dificuldades de jogar por dentro, o treinador argentino então tirou Tinga da função de terceiro zagueiro, o colocou na lateral e conseguiu chegar ao campo de ataque via tabelas feitas entre os pontas e os laterais da equipe. A mudança no estilo de jogo proporcionou um Fortaleza mais ofensivo, que conseguiu povoar mais o campo de ataque e conseguir jogadas de linha de fundo. Em um desses lances, Kayzer chutou a bola na mão do defensor do Horizonte e conseguiu um pênalti para o Leão.

O camisa 79 bateu e converteu, fazendo seu segundo gol na partida e o terceiro do Tricolor na partida. Apesar dos três gols de desvantagem, o Horizonte não se abateu e foi ao ataque. Em jogada de escanteio, os donos da casa forçaram João Ricardo a fazer uma grande defesa, mas na sobra de bola, o zagueiro Waldison cabeceou sem muita dificuldade para marcar o primeiro gol do Horizonte. Mesmo sofrendo gol, o Fortaleza não passou sustos ao final da partida, conseguindo garantir o resultado favorável, segurando a bola no campo de ataque e conseguindo finalizações perigosas, garantindo a primeira vitória no Campeonato Cearense.