Fortaleza: sete meses após audiências, CAS prepara sentença do caso Lucero

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em 8 de agosto de 2023, o Fortaleza e o argentino Juan Martín Lucero receberam a decisão da Câmara de Resolução de Disputas da Fifa que aplicou transfer ban Proibição temporária de registrar novos atletas do clube por duas janela de transferências e suspendeu o atacante por quatro meses. Depois de um ano e dois meses e três audiências realizadas, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) disse ao Esportes O POVO que prepara o veredito sobre o caso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O imbróglio teve início a partir da ação do Colo-Colo, do Chile, contra o camisa 9, em que pedia punição de quatro a seis meses ao jogador e o pagamento de 2,1 milhões de dólares (cerca de R$ 10,6 milhões na cotação da época). Depois da decisão da entidade máxima do futebol, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na sigla em inglês) e a CAS foram acionados a partir dos recursos de Fortaleza e Lucero.

Por e-mail, o órgão informou ao Esportes O POVO que "a Sentença Arbitral está em preparação e será oportunamente comunicada às partes", ponderando que "não é possível indicar um prazo preciso". + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp A CAS também explicou que há uma análise de confidencialidade no ato da notificação dos envolvidos, o que "significa que as partes poderão solicitar que a Sentença Arbitral, ou determinadas informações nela contidas, permaneçam confidenciais".

+ EXCLUSIVO: as versões de Fortaleza, Lucero e Colo-Colo em ação na Fifa Há quase sete meses, nos dias 14 e 15 de março deste ano, foram realizadas três audiências, envolvendo o Tricolor, o atacante, o Colo-Colo e a Fifa, com depoimentos dos envolvidos de forma presencial e virtual:

TAS 2023/A/9882: Juan Martín Lucero c. Club Colo Colo e Fifa

CAS 2023/A/9935: Fortaleza Esporte Clube v. Club Social y Deportivo Colo-Colo e Fifa

TAS 2023/A/9936: Club Social y Deportivo Colo-Colo c. Juan Martín Lucero e Fortaleza Esporte Clube Em paralelo, o Fortaleza também chegou a discutir a possibilidade de acordo com o clube chileno para dar fim ao caso no TAS e na CAS — o que já era cogitado desde a decisão inicial da Fifa. Os cearenses pagariam 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões na cotação da época) para encerrar a disputa, valor aprovado pelo Conselho de Administração da SAF. + EXCLUSIVO: Veja cláusulas do contrato de Lucero com Colo-Colo, motivo de imbróglio na Fifa O tema, porém, é mantido sob sigilo pelos clubes e evitado pelos dirigentes em entrevistas. No entanto, o andamento do caso na Corte indica que não houve um consenso fora dos tribunais, já que o órgão precisaria ter sido notificado para arquivar o processo.