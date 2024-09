Por R$ 300 mil, Fortaleza aumenta fatia em percentual dos direitos de Hércules

Volante Hércules no jogo Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

De olho em uma futura venda do volante Hércules, que está na mira do Austin FC, dos Estados Unidos, para 2025, o Fortaleza se movimentou no mercado da bola no primeiro semestre deste ano e comprou mais uma fatia dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici fez acordo com o Tiradentes por R$ 300 mil e adquiriu mais 5% do meio-campista. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, a divisão dos direitos econômicos do camisa 35 do Leão é a seguinte:

O Tiradentes travava disputa na Justiça com o Atlético-CE por parte dos direitos econômicos de Hércules desde 2022. Em abril do ano passado, os dois times da Capital selaram acordo: a Águia da Precabura, que era dona de 50%, passou a ter 30%, enquanto o Tigre obteve 20% à época. Austin FC quer Hércules O Austin quer agilizar o acordo para evitar a concorrência de outros clubes entre dezembro e janeiro, quando as movimentações no mercado da bola são mais intensas, e garantir a presença de Hércules para 2025. O estafe do jogador entende que a ida para uma liga em ascensão e observada pelos europeus pode ser um bom passo na carreira.