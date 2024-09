"Acho que a gente tem que evoluir mentalmente", diz Felipe Jonatan após derrota na Sula

O lateral Felipe Jonatan concedeu entrevista coletiva após a derrota do Fortaleza para o Corinthians na última terça-feira, 17, em confronto válido pela Copa Sul-Americana. A queda de rendimento repentina do tricolor foi o assunto mais perguntado ao lateral.

Foi contra o mesmo Corinthians que o Leão do Pici assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, no fim de agosto. Entretanto, após a vitória sobre o alvinegro paulista, a equipe cearense não venceu mais; foram três derrotas para Botafogo e Internacional, na Série A, e o próprio Timão, na Sula, e um empate diante do Athletico-PR, no certame nacional.

“Eu acho que não. Eu falei no início da entrevista que oscilações no futebol acontecem com qualquer equipe. O Bahia foi jogar contra o Flamengo, sofreu bastante e reverteu (a má fase) dentro de casa contra o Atlético-MG. A gente tem feito um grande Brasileiro, acredito que tem sido um dos melhores campeonatos brasileiros que o Fortaleza já fez, e a oscilação iria vir, a gente não queria essa situação, mas no futebol ela acontece.”

Apesar da sequência negativa, o defensor se mantém otimista em relação às chances de classificação do Tricolor e acredita que o jogo contra o Bahia será uma “mudança de chave” para a equipe.

“Eu acredito que a gente está vivo no campeonato (Sul-Americana), fizemos bons jogos no Campeonato Brasileiro, revertemos uma situação aqui contra o Rosário, quando saímos perdendo no segundo tempo e revertemos para 3 a 1. É crucial esse jogo de sábado, vai nos dar confiança para o jogo de volta contra o Corinthians. O confronto contra o Bahia é um clássico nordestino. Na Fonte Nova fizemos uma boa partida, perdemos por 1 a 0, mas foi uma das melhores partidas que o Fortaleza fez fora de casa.”