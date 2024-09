João Ricardo descreve derrota na Sula como "dolorosa" e diz: "Não esperávamos"

O goleiro do Tricolor do Pici disse que é difícil "achar justificativas" para explicar o resultado e a atuação ruim da equipe contra o Corinthians

Abatido após o revés do Fortaleza para o Corinthians na noite da última terça-feira, 17, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o goleiro João Ricardo descreveu a derrota como “dolorosa”.

Em entrevista na zona mista, o camisa 1 do Tricolor do Pici reconheceu que o time não fez uma grande partida e disse ser difícil “achar justificativas” para explicar o resultado. Apesar da missão complicada que o Leão terá no duelo da volta, o arqueiro manteve-se esperançoso.