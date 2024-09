Fortaleza abre check-in e divulga valores de ingressos contra Bahia na Série A

O Fortaleza iniciou, nesta quarta-feira, 18, o check-in para o duelo contra o Bahia, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O embate diante do Esquadrão acontece na Arena Castelão, no dia 21 de setembro, no sábado, às 21 horas.

Os sócios do Leão do Pici terão prioridade até às 9 horas da quinta-feira, 19, para garantir um lugar na arquibancada da Arena Castelão. A venda de ingressos para o duelo começa a partir de quinta-feira, 19, às 9 horas, com valores entre R$ 20 (meia-entrada na Inferior Sul e Norte) e R$ 300 (inteira da Premium).