Hércules foi comprado pelo Fortaleza após ser destaque no Brasileiro de Aspirantes; veja valores

Tricolor exerceu opção de compra ao fim do torneio Sub-23 na temporada passada e é dono de 50% do jovem volante, de apenas 21 anos. O jogador tem contrato com o Leão por mais duas temproadas

Com boas atuações, ele já vinha chamando atenção, mas ao marcar o gol que deu a primeira vitória ao Fortaleza na Libertadores da América, o volante Hércules ganhou ainda mais destaque. Com apenas 21 anos, o atleta que é fruto do trabalho de captação do Tricolor mostra potencial e abre expectativas de um futuro promissor a curto prazo.

Hércules chegou ao Pici em 2021, emprestado do Atlético-CE, tendo sido um dos destaques da Águia da Precabura já no campeonato estadual do ano passado. Havia uma opção de compra na transferência e como o volante foi titular absoluto no Brasileiro de Aspirantes pelo Fortaleza, a diretoria resolver exercer a aquisição e investiu R$ 250 mil, à vista, para ter 50% dos direitos econômicos do jogador.

Na atual temporada, Hércules foi agregado ao profissional junto com outros destaques do Sub-23 de 2021. O técnico da equipe de aspirantes, Léo Porto, é auxiliar de Juan Pablo Vojvoda e ajuda nessa transição. O comandante do Leão gostou do jovem volante nos treinos e começou a dar oportunidades.

Ao todo, o camisa 35 já participou de 14 partidas pela equipe profissional do Fortaleza, mesma quantidade de jogos que fez no time Sub-23 na temporada passada. O vínculo do volante com o Tricolor vai até o fim de 2024.

Pelo Tricolor, Hércules, que já havia disputado o Campeonato Cearense, séries A e B, de competições profissionais; estreou também na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e até Libertadores da América.

Além das funções habituais de um volante, Hércules tem se mostrado um bom elemento surpresa na grande área. Os três gols que possui com a camisa tricolor foram marcados onde os atacantes costumam estar, sendo um deles até driblando o goleiro (diante do Pacajus).



