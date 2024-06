Fortaleza recebe CRB na Arena Castelão em primeiro duelo da final da Copa do Nordeste

O duelo deve contar com mais de 41 mil torcedores no estádio. A torcida do Fortaleza pretende, inclusive, a realização de uma festa completa, com direito a três mosaicos, sendo um de papel, 3D's e de led

Para enfrentar o time regatiano, Juan Pablo Vojvoda deve escalar o Fortaleza com força máxima, principalmente pela opção de poupar parte do elenco na vitória contra o Athletico-PR pela Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo, 2.

O duelo deve contar com mais de 41 mil torcedores no estádio . A torcida do Fortaleza pretende, inclusive, a realização de uma festa completa, com direito a três mosaicos, sendo um de papel (superior central e bossa nova), 3D's e de led. Ainda há expectativa da realização de show pirotécnico na Arena Castelão.

A partida diante do CRB marcará o 33° encontro entre as equipes na história. Atuando como mandante contra a equipe alagoana, o Fortaleza tem 66,6% de aproveitamento. Em 15 partidas em solo cearense, foram oito vitórias do Tricolor do Pici, seis empates e apenas uma derrota. O único revés em casa aconteceu há quase 17 anos, no dia 28 de agosto, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A finalíssima marcará o reencontro entre os times em 2024. Na fase de grupos da Copa do Nordeste, o Fortaleza perdeu para o CRB por 1 a 0, em fevereiro, com gol de Anselmo Ramon, vice-artilheiro da competição, com cinco tentos. O confronto, inclusive, colocará o camisa 9 do clube regatiano em disputa com Juan Martín Lucero. Os centroavantes dos times estão entre os principais artilheiros do país no ano.

“Gosto de jogos com muita responsabilidade. (A final) Significa muito para nós. É uma nova oportunidade de conquistar um título. Temos que ter muita gana e vontade”, disse Juan Martín Lucero, atacante do Fortaleza, em entrevista coletiva pré-jogo.

Para duelar contra o Fortaleza, o técnico Daniel Paulista deverá repetir a escalação utilizada na semifinal contra o Bahia. O alvirrubro deve ter três desfalques para o confronto: o lateral-esquerdo Willian Formiga e os volantes Caio César e Rômulo estão no departamento médico.

Com a ausência de Formiga, Daniel deve escalar o CRB com o lateral-direito Matheus Ribeiro improvisado, devido à indisponibilidade do experiente lateral-esquerdo Jorge, que não está inscrito no torneio.

Fortaleza x CRB | Ficha Técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez (Tinga), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Matheus Rossetto e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Juan Martín Lucero Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRB-AL

4-3-3: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.