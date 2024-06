"Favorito é o CRB", diz Paz, CEO do Fortaleza, sobre decisão da Copa do Nordeste

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz participou do Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 4, véspera do confronto de ida da final da Copa do Nordeste e afirmou que o CRB–AL é o favorito para conquistar o troféu.

Para justificar a fala, o dirigente pontuou que o time alagoano teve melhor campanha que o Fortaleza no torneio regional, podendo, ainda, decidir o título como mandante. A partida decisiva acontece no domingo, 9, às 16h30min (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O favorito é o CRB, fez melhor campanha e decide em casa. Não é o Fortaleza o favorito. Chegamos com dificuldades, faremos o jogo da volta fora dos nossos domínios, então o favorito é o CRB”, disse Paz ao ser questionado sobre como a instituição está encarando internamente o confronto.