Lucero ressalta força do Fortaleza e projeta final do Nordestão: "Significa muito para nós"

"Gosto de jogos com muita responsabilidade. (A final) Significa muito para nós. É uma nova oportunidade de conquistar um título. Temos que ter muita gana e vontade", comentou o argentino.

O atacante Juan Martin Lucero, do Fortaleza , concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 3, no Pici. Na oportunidade, o camisa 9 projetou a grande final da Copa do Nordeste diante do CRB. A partida de ida da decisão já ocorre nesta quarta, 5, no Castelão.

Em outro momento, o centroavante enalteceu a resiliência do elenco tricolor e citou o começo de temporada difícil que a equipe enfrentou. Na final do Nordestão, o Leão terá a oportunidade de conquistar seu primeiro título no ano.

"Sem dúvidas, o início do ano não foi o melhor. Aconteceram muitas coisas que não esperávamos. O episódio de Recife marcou muitos jogadores, mas o grupo sempre mostrou resiliência. Nós sempre conseguimos dar a volta por cima quando as coisas não vão bem."

Adaptação

Na ocasião, Lucero também avaliou seu período no Fortaleza até o momento. Para ele, a hospitalidade do clube tricolor contribuiu para a rápida adaptação. O jogador acumula 94 partidas, 38 gols e 11 assistências desde que chegou ao Pici no começo de 2023.