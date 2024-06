No PV, Fortaleza supera Athletico e conquista primeira vitória em casa na Série A

Fortaleza x Athletico-PR, Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza enfim venceu sua primeira partida como mandante na Série A 2024. Neste domingo, 2, o Leão do Pici bateu o Athletico Paranaense por 1 a 0 no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela sétima rodada da competição nacional. O único gol do duelo foi marcado por Kuscevic. Com o resultado positivo, o time tricolor chega aos dez pontos somados no certame e segue na 11ª colocação da tabela. O próximo compromisso da equipe será nesta quarta-feira, 5, diante do CRB, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste.

Fortaleza 1x0 Athletico: o jogo Jogando diante da sua torcida, o Leão do Pici iniciou o duelo assustando o time paranaense. Isso porque o ponta Breno Lopes forçou o goleiro Bento a realizar defesa já no primeiro lance. Depois, o Tricolor controlou a posse de bola e pouco sofreu.



Com a maioria das jogadas sendo construídas pelo lado esquerdo ofensivo, o time de Vojvoda seguiu buscando seu gol, mas encontrou um Athletico bem postado defensivamente. Aos 33, o tento tricolor quase saiu. Em cobrança de falta de longe, Kayzer finalizou forte. No lance, porém, a bola passou por cima da meta. Onze minutos depois, as redes enfim foram balançadas no PV. Em cobrança de escanteio, Kuscevic cabeceou e abriu o placar para o Fortaleza. Em desvantagem, o Furacão tentou empatar ainda no primeiro tempo, mas não obteve êxito no objetivo. Na volta para a segunda etapa, a partida melhorou em termos de movimentação. Primeiro, o time rubro-negro chegou com Julimar. Em seguida, o Tricolor respondeu com Breno Lopes. Em um duelo com muita "trocação", o Athletico chegou perto de empatar aos 30 minutos.