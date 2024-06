Marcelo Paz relembra volta a Recife após atentado: "Algo desafiador"

Paz também afirmou que o psicólogo do clube ficou à disposição dos atletas para atendimento após o ocorrido

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre o processo de recuperação dos atletas após o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza em Recife, depois da partida contra o Sport, na fase de grupos da Copa do Nordeste, em fevereiro deste ano.

O dirigente afirmou que a proximidade com os jogadores e a paciência para entender a recuperação individual de cada atleta foram importantes no processo pós-atentado.

“A gente esteve perto dos atletas, tivemos escuta ativa, entendemos o contexto de cada um, sem pressionar qualquer atleta para um retorno mais rápido, para superar isso logo, tirar da cabeça. Isso é uma coisa muito individual. Eu tava no ônibus também. Eu vivi aquilo ali. Por centímetro, por segundos, as pedras, as bombas poderiam ter sido em mim”, relatou o CEO.