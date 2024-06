Fortaleza tenta tri do Nordestão, enquanto CRB busca título inédito

O clima para a final da Copa do Nordeste começa a esquentar nesta terça-feira, 4, quando o CRB chega à capital cearense e segue em preparação para enfrentar o Fortaleza no primeiro jogo da grande disputa pela taça do Nordestão, nesta quarta-feira, 5, na Arena Castelão, às 21h30min.

A competição regional põe frente a frente dois adversários com o mesmo objetivo, mas com uma diferença. O Fortaleza busca levantar a taça da Copa do Nordeste pela terceira vez na sua história, enquanto o CRB busca a sua primeira conquista regional.

O time alagoano chegou apenas uma vez a final do Nordestão, em 1994, quando foi vice-campeão diante do Sport Club do Recife, nos pênaltis. Se quiser se sagrar campeão, o Galo da Pajuçara precisa derrubar um Tricolor do Pici que venceu todas as finais da Copa do Nordeste que disputou – 2019 e 2022.