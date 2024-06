CEO do Fortaleza, Paz admite chance de cobrar check-in e reclama: "Pode ser que assim as pessoas aprendam"

"Estamos pensando em, realmente, criar a cobrança do check-in. Se a pessoa for ao jogo, esse valor pode retornar ou ser revertido em consumo, estamos analisando. Se não for, aí perde o valor, como se fosse uma punição", comentou.

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , nesta terça-feira, 4, o CEO do Fortaleza , Marcelo Paz, admitiu que o clube vem idealizando uma maneira de "punir" sócios-torcedores que realizam check-in e acabam não indo aos jogos.

"A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Pode ser que assim as pessoas aprendam e respeitem o espaço do outro. A ideia é que o dinheiro volte se a pessoa for ao jogo. Só simpatia não resolve conta financeira de ninguém", disse.

Operação de jogo

Questionado sobre a operação de jogo do clube, o dirigente reforçou que o Fortaleza deve ser cobrado para entregar um melhor serviço aos seus torcedores.

"Nós temos planos bons, é uma receita mensal garantida. Na operação de jogo, que é nosso grande evento, é cobrado com razão acesso ao jogo, segurança, banheiro limpo. O torcedor tem que cobrar isso mesmo. O serviço tem que ser bom."