Fortaleza possui sete desfalques para 1ª final do Nordestão diante do CRB

Quatro jogadores contratados pelo Leão do Pici não puderam se inscrever na competição regional e outros três estão no departamento médico. Time ainda possui uma dúvida

O Fortaleza dará nesta quarta-feira, 5, às 21h30min, o primeiro passo em busca da taça da Copa do Nordeste de 2024. Ás 21h30min, o Tricolor do Pici recebe o CRB na Arena Castelão e para o importante embate o técnico Vojvoda terá um alto número de desfalques.

Sete jogadores estão fora da partida. Por não estarem inscritos no torneio, os atacantes Breno Lopes e Renato Kayzer, o lateral Felipe Jonatan e o meia Emmanuel Martínez não podem atuar na competição regional. Além deles, o comandante tricolor não contará com o lateral Dudu, o meia Calebe e o atacante Marinho, todos no Departamento Médico (DM).

O lateral Dudu possui um desconforto no joelho esquerdo, enquanto Marinho está com um estiramento muscular na coxa direita. A situação mais delicada é do meia Calebe, que está com um edema muscular na coxa esquerda. Em entrevista ao programa Esportes do POVO, nesta terça-feira, 4, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, revelou que o camisa 10 deve retornar em breve aos campos e o elogiou.