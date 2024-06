Willian Formiga deve ser desfalque do CRB contra o Fortaleza; confira provável escalação

Fortaleza e CRB entram em campo nesta quarta-feira, 5, pelo duelo de ida da final da Copa do Nordeste, às 21h30min, na Arena Castelão. Já na capital cearense, os regatianos não devem contar com a presença do lateral-esquerdo Willian Formiga, ex-Ceará.

O defensor sofreu uma lesão no adutor da coxa, na vitória alagoana diante do Alvinegro de Porangabuçu, pela Copa do Brasil, no dia 23 de maio, no Castelão. Além dele, os volantes Caio César e Rômulo dificilmente enfrentarão o Tricolor do Pici.

No lugar de Formiga, a tendência é que Matheus Ribeiro jogue improvisado. Lateral-direito de origem, costuma ser escolhido pelo técnico Daniel Paulista em momentos que Willian Formiga não está à disposição.