Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, explica empréstimo de 29 milhões: "Já estava previsto"

Esse valor que cairá nas contas do clube será pago com a quantia originária da Liga Forte União (LFU). O Tricolor já embolsou R$ 69,9 milhões da liga

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 4. Dentre vários assuntos, o dirigente explicou o empréstimo de R$ 29 milhões que o clube irá receber, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Leão, conforme antecipado pelo Esportes O POVO.

Paz definiu como fluxo de caixa e esclareceu que o aporte já estava previsto em orçamento. "É exatamente isso (fluxo de caixa). Trazendo para linguagem popular é um "vale": o dinheiro só cai no final do mês, mas tem um conta a pagar. Nos estamos adiantando um dinheiro para transcorrer as despesas do clube ao longo do ano". disse.

O executivo tricolor, porém, deixou claro que o clube está em dia com seus funcionários, deixando claro que o montante é apenas para ajudar nos cofres da agremiação.