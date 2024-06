Final do Nordestão: Fortaleza x CRB tem mais de 41 mil torcedores confirmados

O Fortaleza divulgou nesta segunda-feira, 4, a segunda parcial de ingressos vendidos para a primeira partida da final da Copa do Nordeste de 2024. Nesta quarta-feira, 5, pelo jogo decisivo de ida do certame regional, o Tricolor do Pici enfrenta o CRB-AL na Arena Castelão às 21h30min.



Ao todo, mais de 41 mil torcedores estão confirmados para o embate. Destes, 27.227 são sócios-torcedores que confirmaram presença por meio de check-in, enquanto outros 14.226 foram ingressos vendidos por meio da Leão Tickets ou das lojas do clube. Confira valores dos bilhetes:



Inferior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Inferior Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Superior Norte (sócio acompanhante): R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)



Superior Norte: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Setor Especial: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Bossa Nova: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)



Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

Ingressos esgotados para CRB X Fortaleza

Não é somente na Arena Castelão que o torcedor do Fortaleza promete boa presença. Em poucas horas, na última quinta-feira, a torcida do Fortaleza esgotou os ingressos destinados aos visitantes para o duelo decisivo da final da Copa do Nordeste, contra o CRB-AL, no domingo, 9, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. São esperados 1600 tricolores na capital alagoana, número de entradas destinadas aos cearenses.