Fortaleza joga mal, é superado pelo CRB e amarga primeira derrota em 2024

Tricolor do Pici volta a campo na quarta-feira, 14, diante do River-PI, na Arena Castelão

O Fortaleza não teve boa atuação e foi derrotado pelo CRB na tarde deste domingo, 11. Atuando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Leão do Pici foi superado por 1 a 0 em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2024. O único gol da partida foi marcado por Anselmo Ramon, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado negativo, o time tricolor conheceu sua primeira derrota na temporada e perdeu a chance de ocupar a ponta da tabela do Grupo B do Nordestão. Segunda colocada com três pontos, a equipe leonina volta a campo na quarta-feira, 14, diante do River-PI, na Arena Castelão.



CRB 1x0 Fortaleza - O jogo

Jogando diante do seu torcedor, o CRB dominou o confronto durante os 15 minutos iniciais, mas não conseguiu criar grandes chances. O Leão do Pici, por sua vez, começou a ter mais posse de bola a partir dos 20 minutos. Depois, o time alagoano voltou a gostar da partida e iniciou uma pressão na área do goleiro João Ricardo. A estratégia deu certo. Isso porque, aos 50 minutos, Anselmo Ramon abriu o placar no Rei Pelé.