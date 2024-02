Bruno Gomes indica preferência pelo Inter e emperra acerto com o Fortaleza

Principal alvo do Fortaleza para reforçar o meio-campo desde a venda de Caio Alexandre, o volante Bruno Gomes pode ter outro destino após retornar da disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira. O Esportes O POVO apurou que o jogador de 22 anos, que pertence ao Coritiba, manifestou preferência em vestir a camisa do Internacional, o que emperra o acerto com a equipe do Pici.

O Colorado, que é dono de 50% dos direitos econômicos do meio-campista — a outra metade pertence ao Coritiba, clube com o qual tem contrato até o final de 2027 — entrou na disputa, inclusive com contato entre o técnico Eduardo Coudet e o jogador. O Coxa pretende concretizar o acordo firmado com o Fortaleza, mas o camisa 32 quer retornar ao Beira-Rio, por onde teve curta passagem em 2022 e disputou apenas um jogo.