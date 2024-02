Fortaleza oficializa empréstimo de Benevenuto ao Coritiba até dezembro de 2024

No Sul, o defensor disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B nesta temporada

O Fortaleza anunciou, na tarde desta sexta-feira, 9, o empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto ao Coritiba até dezembro deste ano. No Sul, o defensor disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B em 2024.

A negociação tem relação com a chegada do zagueiro Benjamin Kuscevic ao Leão do Pici. Em solo cearense desde 2021, Benevenuto disputou 140 jogos, marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências pelo clube. Além disso, conquistou quatro títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022).