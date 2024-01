Fortaleza retoma negociação e encaminha acerto com Bruno Gomes, do Coritiba

Volante Bruno Gomes no jogo Bolívia x Brasil pelo Pré-Olímpico Crédito: Joilson Marconne / CBF

Após quatro contratações, o Fortaleza segue ativo no mercado da bola e deve anunciar mais reforços em breve. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici retomou as conversas com o Coritiba e encaminhou acordo para a aquisição do volante Bruno Gomes, de 22 anos, que está disputando o Pré-Olímpico com a seleção brasileira. O Tricolor já se movimentava em busca de um volante nas últimas semanas para preencher a lacuna deixada por Caio Alexandre, vendido para o Bahia. No início deste ano, Bruno Gomes havia sido sondado, mas sem avanço nas conversas. A ideia era um meio-campista com volante de maior experiência — o que ainda deve fazer o clube contratar outro nome para o setor, além de Bruno Gomes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em paralelo ao primeiro contato, o meio-campista foi chamado por Ramon Menezes para a disputa do torneio sul-americano que dá vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O camisa 15 foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia, na estreia, e ficou no banco de reservas nos dois jogos seguintes, diante de Colômbia e Equador. O Pré-Olímpico, realizado na Venezuela, será até o próximo dia 11 de fevereiro.

