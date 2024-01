Fortaleza recebe R$ 14,4 milhões por venda de Caio Alexandre ao Bahia

Em nota oficial, o Tricolor do Pici informou que concretizou a venda do volante por 5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões) e que tem direito a 60% do valor. Com isso, o Bahia efetuou a maior compra da história do futebol nordestino

Na nota do Fortaleza, o clube não informa mais detalhes do caso, como por exemplo o valor total investido no processo de compra de Caio Alexandre junto ao Vancouver, do Canadá. É certo que o Leão já havia pago duas parcelas que juntas somam 800 mil dólares (R$ 3,89 milhões), referente ao valor total de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,1 milhões) da transação por 50% dos direitos do volante.

A negociação entre Bahia e Fortaleza é a maior da história entre clubes nordestinos e também a maior compra de um time da região. O Bahia, que liderava o ranking com a aquisição de Jean Lucas por R$ 24,2 milhões, superou a própria marca ao desembolsar R$ 24,3 milhões por Caio Alexandre.

Entenda o caso entre Fortaleza, Caio Alexandre e Vancouver



Após Caio Alexandre atingir a meta de jogos que acionava a cláusula de obrigação de compra junto ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, o Fortaleza efetuou a aquisição do atleta: 2,5 milhões de dólares (R$ 12,1 milhões na cotação atual). Com os moldes do acordo já definidos em contrato, o Leão pagou duas parcelas ao clube canadense e, no sistema da Fifa, passou a ser o detentor dos direitos federativos do jogador.



O fim da relação, porém, gerou desgaste e insatisfação de parte a parte. Caio Alexandre passou a ser cobiçado no mercado da bola por outras equipes brasileiras e manifestou o desejo de se transferir; o Fortaleza, que inicialmente contava com a permanência do camisa 8, reprovou a postura do atleta em meio às negociações e passou a buscar cifras para a melhor venda possível.



Ligação de Ceni e projeto: por que Caio Alexandre, do Fortaleza, escolheu o Bahia



Com duas ofertas em mãos e decidido a deixar o Fortaleza, Caio Alexandre optou por trocar de Tricolor em 2024 e vestirá a camisa do Bahia. O meio-campista de 24 anos ficou satisfeito com o interesse do Corinthians, mas preferiu o projeto do clube nordestino e, em meio às negociações, ainda conversou com Rogério Ceni, técnico do Esquadrão, apurou o Esportes O POVO.



Ceni falou por telefone com o volante sobre como pretende usá-lo em campo e ajudou no processo de convencimento. Caio Alexandre entende que, a exemplo do que ocorreu sob comando de Vojvoda, pode crescer de rendimento nas mãos do ex-goleiro. O papo com o futuro comandante, porém, não foi o fator determinante.