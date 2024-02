Vojvoda e Mancini se enfrentam pela primeira vez em um Clássico-Rei

Os técnicos Juan Pablo Vojvoda e Vagner Mancini se enfrentarão pela primeira vez em um Clássico-Rei. O confronto marca também a estreia de Mancini no principal embate do futebol cearense.

No recorte de confronto direto entre os treinadores, eles se enfrentaram em quatro oportunidades entre 2021 e 2023, quando Mancini comandava o América-MG e Vojvoda já estava à frente do Fortaleza. Neste período, a vantagem da disputa é do técnico tricolor, que acumula três vitórias e uma derrota, com oito gols marcados e três concedidos.

Vojvoda em clássicos contra o Ceará: aproveitamento de 39,5%

No histórico do treinador argentino contra o Alvinegro de Porangabuçu, Vojvoda obteve um aproveitamento de 39,5%. Ao todo, foram 16 jogos disputados contra o Ceará entre 2021 e 2023. Nos confrontos, o Leão do Pici sob o comando do argentino registrou cinco triunfos, quatro empates e sete derrotas, com 18 gols marcados e 21 sofridos.

No recorte de clássicos disputados no Campeonato Cearense, o retrospecto é equilibrado. Em cinco jogos, foram duas vitórias para cada lado e um empate, com sete gols anotados pelo Tricolor e cinco tentos do Alvinegro.

O último Clássico-Rei ocorreu na final do Estadual 2023, no duelo de volta da decisão. Na ocasião, a partida terminou empatada em 2 a 2, e o Fortaleza conquistou o penta do Campeonato Cearense, tendo em vista que havia vencido o jogo da ida por 2 a 1.

Mancini em confrontos contra o Fortaleza: aproveitamento de 28,5%

O técnico Vagner Mancini encarou o Fortaleza em sete oportunidades, comandando três clubes diferentes: América-MG, Atlético-GO e Corinthians-SP entre 2019 e 2023. O treinador possui um aproveitamento de 28,5% em confrontos contra o Tricolor do Pici. Neste recorte, são três derrotas, três empates e uma vitória. O último embate aconteceu quando Mancini estava à frente do América-MG, no ano passado, e o confronto terminou com vitória de 2 a 1 sobre o Leão.