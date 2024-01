Do sinal verde ao recuo: os bastidores da negociação entre Fortaleza e LDU por Piovi

Clube equatoriano, que passa por instabilidade interna e problemas financeiros, chegou a dar o "ok" ao Tricolor para a venda do volante argentino, mas desistiu

Piovi, então, entrou na mira. O jogador de 31 anos, que está na LDU desde 2020, encaixava-se no perfil de experiência e também no modelo de jogo: o volante argentino tem qualidade na construção de jogo, com bolas longas e passes verticais, além de bom poder de marcação.

Antes mesmo de sacramentar a transferência de Caio para o Bahia, no último dia 15 , o Tricolor já monitorava o mercado da bola à procura de um novo meio-campista — além de ter sido procurado por agentes que ofereciam outras opções. Bruno Gomes, volante do Coritiba e convocado para a seleção olímpica, foi um dos sondados. O perfil desejado, porém, era de um nome mais experiente, com maior "cancha" para assumir a posição.

Rival na decisão da Copa Sul-Americana de 2023 , o argentino Lucas Piovi, da LDU, do Equador, era o principal alvo do Fortaleza no mercado da bola para suprir a saída de Caio Alexandre. O Esportes O POVO apurou que os clubes chegaram a avançar na negociação pelo volante, mas, de última hora, os equatorianos — em meio a problemas internos — desistiram de vender o capitão da equipe .

O Leão procurou o clube equatoriano e o estafe do camisa 18 para consultar a situação e a possibilidade de uma eventual negociação. Piovi, que tem contrato até o final de 2025, animou-se com a possibilidade e chegou a dizer no Equador que "estava aguardando". No entanto, o jogador argentino queria disputar os dois jogos da Recopa Sul-Americana, diante do Fluminense, nos dias 21 e 28 de fevereiro, como formar de encerrar o ciclo na LDU.

A declaração do volante foi em meio a um breve período de stand by das tratativas, enquanto o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliava outras opções. O Fortaleza, então, voltou à carga e definiu Piovi como o nome favorito, apresentando proposta. No início desta semana, o clube do Pici chegou a receber uma sinalização positiva do Equador de que o negócio seria selado e acreditava que avançaria para os trâmites burocráticos.

Na última quarta-feira, 24, porém, a LDU mudou de posição e desistiu de vender o capitão da equipe, comunicando o estafe de Piovi e o Tricolor. O clube equatoriano vive turbulência interna, com problemas políticos e financeiros — o presidente Esteban Paz deve renunciar ao cargo. Além disso, alguns jogadores e o técnico Luis Zubeldía deixaram a equipe após o título da Sul-Americana.

Com a negociação frustrada pelo meio-campista argentino, o Fortaleza agora analisa outras opções no mercado da bola. O elenco atual conta com Pedro Augusto, Pochettino, Lucas Sasha, Zé Welison e Hércules (em recuperação de lesão) para o setor, além dos recém-integrados Kauan e Kervin Andrade.