Fortaleza mira contratação do volante Gabriel Neves, do São Paulo

Meio-campista uruguaio está no clube do Morumbi desde 2021 e não faz parte dos planos para esta temporada. Leão busca substituto para Caio Alexandre

Em meio às negociações com Bahia e Corinthians para a venda de Caio Alexandre, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola para repor a saída do camisa 8, titular absoluto na última temporada e um dos destaques do time. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor tem conversas em andamento para a contratação do volante uruguaio Gabriel Neves, do São Paulo.

O elenco de Juan Pablo Vojvoda conta com Zé Welison, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pochettino e Hércules (em recuperação de lesão no joelho) como opções para o setor. Sem Caio Alexandre, o Leão mira outro nome e considera Neves boa opção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa 20 tem contrato com a equipe do Morumbi até o final de 2025, mas não está nos planos para esta temporada e discute rescisão em comum acordo. O meio-campista também interessa ao Independiente, da Argentina, a pedido do técnico Carlos Tévez.