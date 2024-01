Bruno Melo renova com o Fortaleza até 2025 e é emprestado ao Coritiba

Defensor de 31 anos não atuou no Leão no Pici nos dois jogos iniciais da temporada

O zagueiro Bruno Melo não irá permanecer no Fortaleza. O defensor de 31 anos será emprestado pelo Leão ao Coritiba até o final de 2024. A informação foi divulgada pela jornalista Nadja Mauad, do Globo Esporte, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Revelado pelo Tricolor como lateral-esquerdo, o cearense de 31 anos passou a atuar como zagueiro após a última temporada, em que foi titular do Goiás. O Esmeraldino tentou a renovação do empréstimo do atleta ao final da temporada, mas o Leão optou por não liberá-lo.

Nos dois jogos iniciais da temporada do Fortaleza, entretanto, Bruno Melo não foi utilizado por Vojvoda. Ele foi relacionado na vitória diante do Horizonte, mas não chegou a atuar. Na goleada diante do Barbalha, que ocorreu no último domingo, o zagueiro não foi listado.