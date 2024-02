Fortaleza x Ceará: saiba quem são os jogadores que podem disputar o Clássico-Rei pela 1ª vez

“Clássico é um campeonato à parte”. Essa frase famosa no mundo do futebol é uma máxima para os torcedores de times rivais. No Clássico-Rei não seria diferente. O primeiro jogo entre Fortaleza e Ceará acontece neste sábado, 17, e terá estreantes.

Do lado do mandante da partida, o Leão do Pici não deve ter muitos novatos no Clássico-Rei. Com uma boa parte do elenco mantido, oTricolor deve relacionar apenas oito atletas que não experienciaram o clássico.

São eles o goleiro Santos, o lateral-esquerdo Escobar, os zagueiros Cardona e Kuscevic, os volantes Kauan e Pedro Augusto, os meias Luquinhas e Kervin Andrade e o atacante Imanol Machuca.