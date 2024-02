Internacional tenta atravessar negociação de Fortaleza com Bruno Gomes

Eduardo Coudet entrou em contato com o volante mais de uma vez na tentativa de chegar a um acordo com o jogador

O técnico do time gaúcho, Eduardo Coudet, teria entrado em contato diretamente com o jogador para tentar a ida do meio-campista ao Colorado. A tentativa de negociação com o jogador, feita sem mediação do Coritiba, teria desagradado ao clube paranaense, que tem dado preferência ao Fortaleza.

Em negociações avançadas pela vinda do volante Bruno Gomes , o Fortaleza tem um concorrente na aquisição do jogador. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Internacional tem interesse na volta de Bruno Gomes para compor o elenco desta temporada.

Sem espaço no Internacional, Bruno Gomes foi emprestado ao Coritiba e, no início do ano passado, o jogador foi comprado em definitivo pelo Coxa, tendo contrato válido até 2027. O time de Coudet, no entanto, ainda possui 50% dos direitos econômicos do meio-campista, o que facilitaria um possível retorno ao clube.

Atualmente, Bruno Gomes compõe o elenco da seleção brasileira sub-23 que disputa o Pré-Olímpico. Após o fim do torneio, a ida do jogador do Coritiba para o Fortaleza continua sendo o cenário mais provável. O volante é cotado para assumir o lugar de Caio Alexandre no Leão.