Fortaleza anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Kuscevic

A chegada do zagueiro chileno ao Tricolor do Pici será por empréstimo pelo período de um ano

Na última temporada, se transferiu para o Coritiba e disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo titular na maior parte do certame. Kuscevic tem contrato com o Coxa Branca até o final de 2026 e é nome frequente entre os convocados da seleção chilena.

O Fortaleza oficializou na noite desta quinta-feira, 8, a a contratação por empréstimo do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, até o fim de 2024.Conforme antecipado pelo Esportes O POVO , o Tricolor do Pici selou a negociação pelo defensor cedendo o zagueiro Marcelo Benevenuto ao Coritiba na mesma condição contratual.

Ele é o segundo zagueiro contratado pelo Fortaleza para a temporada de 2024. Além do chileno, o treinador Vojvoda também ganhou o reforço do argentino Tomás Cardona, ex-Defensa y Justicia. Assim, o Leão tem no plantel os seguintes defensores: Titi, Brítez, Cardona, Kuscevic e Tobias Figueiredo.

Fortaleza está próximo de outro jogador do Coritiba

Além de Kuscevic, o Fortaleza tem situação encaminhada para contratar outro jogador: o jovem volante Bruno Gomes, de 22 anos. Leão e Coxa tentam chegar em um consenso para a transferência do jogador, que é um desejo do clube cearense desde o início do mercado da bola de 2024, apesar das investidas do Internacional diretamente com o atleta.

Com a boa relação, o Fortaleza também emprestou ao clube paranaense o zagueiro Bruno Melo e o atacante David da Hora até o final deste ano. É possível que a negociação de Bruno Gomes seja selada em breve, provavelmente após o volante retornar do Pré-Olímpico com a seleção brasileira. (Com Iara Costa)