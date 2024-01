Fortaleza negocia compra do volante Felipinho, da Ponte Preta

Meio-campista de 22 anos, que disputou a Série B de 2023 pela Macaca, entra na mira do Tricolor e pode ser adquirido em definitivo

Além de Bruno Gomes, do Coritiba, o Fortaleza mira outro jovem volante no mercado da bola para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor negocia a contratação de Felipinho, da Ponte Preta.

Cria do São Raimundo, de Roraima, o meio-campista chegou à Macaca ainda nas categorias de base, em 2021. No ano passado, subiu para o time principal, disputou 38 partidas e marcou um gol, sendo um dos principais nomes da equipe de Campinas na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desempenho, inclusive, atraiu o interesse de outros clubes brasileiros, como o América-MG. No entanto, não houve acordo entre as partes, e Felipinho seguiu na Ponte Preta, disputando três jogos na atual edição do Campeonato Paulista.