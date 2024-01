Ligação de Ceni e projeto: por que Caio Alexandre, do Fortaleza, escolheu o Bahia

De saída do Pici, volante de 24 anos também tinha proposta do Corinthians, mas preferiu acertar com o Esquadrão e teve conversa com o treinador como "incentivo extra"

Com duas ofertas em mãos e decidido a deixar o Fortaleza, Caio Alexandre optou por trocar de Tricolor em 2024 e vestirá a camisa do Bahia. O meio-campista de 24 anos ficou satisfeito com o interesse do Corinthians, mas preferiu o projeto do clube nordestino e, em meio às negociações, ainda conversou com Rogério Ceni, técnico do Esquadrão, apurou o Esportes O POVO.

Desde o início deste ano, o camisa 8 tinha propostas dos baianos e dos paulistas na mesa. Enquanto as equipes mantinham conversas com o Leão sobre os termos do negócio — e o próprio jogador ajustava sua situação com o time do Pici —, Caio avaliava as opções.