Lateral-esquerdo estende vínculo com o Leão até o final de 2024, tem proposta do Goiás a pedido de Guto Ferreira e deve vestir a camisa do Esmeraldino em 2023

Emprestado ao Corinthians na temporada 2022, Bruno Melo deverá ter novo destino no próximo ano. Após se despedir do clube paulista, o lateral-esquerdo não se reapresentou no Pici na última segunda-feira, 26, tem proposta do Goiás em mãos e deve ser outra vez negociado pelo Fortaleza, apurou o Esportes O POVO.

De volta do Timão, o jogador estendeu contrato com o Tricolor por mais uma temporada, agora válido até o final de 2024 — anteriormente, o vínculo chegaria ao fim em dezembro do próximo ano. Bruno não esteve presente no primeiro dia de atividades da pré-temporada. O cearense de 30 anos recebeu ofertas de três equipes da Série A e tem acordo avançado com o Esmeraldino por empréstimo.

O interesse do clube goiano surgiu a partir de indicação do técnico Guto Ferreira, que trabalhou no Ceará entre 2020 e 2021 e viu de perto o desempenho do lateral. O comandante, inclusive, ligou para o defensor para falar do projeto e reforçar o convite. O volante Felipe também deixou o Pici para vestir a camisa verde-e-branca.

Cria da base tricolor, Bruno Melo foi cedido ao Corinthians até o final desta temporada a pedido do então técnico Sylvinho, que elogiava a polivalência — Bruno pode atuar também como zagueiro. A negociação fazia parte também da operação de novo empréstimo do volante Éderson ao Leão — pouco tempo depois, o meio-campista acabou vendido ao futebol italiano.

O camisa 27, porém, teve poucas oportunidades no Timão. Foram apenas 12 partidas disputadas no ano — metade delas pelo Campeonato Brasileiro —, sendo a maior parte sob o comando do português Vítor Pereira. A última vez que entrou em campo foi no dia 13 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Santos, pela Copa do Brasil.

Bruno Melo disputou 210 jogos pelo Fortaleza, marcou 29 gols e conquistou sete títulos: cinco taças do Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), uma da Série B (2018) e uma da Copa do Nordeste (2019).

Chegadas e saídas no Pici

Na atual janela de transferências, o Fortaleza se movimentou no mercado da bola para acertar contratações e definir saídas de jogadores do elenco.

O Tricolor já anunciou as chegadas do lateral-esquerdo Bruno Pacheco e do meia-atacante Yago Pikachu, além de ter acerto com o lateral-direito Dudu, que já iniciou os trabalhos no Pici. O goleiro João Ricardo também já tem acordo para defender o Leão até o final de 2024.

Em contrapartida, o clube deu novo destino a algumas peças do grupo. O meia Matheus Vargas e o atacante Edinho foram emprestados ao Sport, enquanto o também atacante Igor Torres foi cedido ao Atlético-GO.

O defensor equatoriano Landázuri pediu rescisão de contrato e foi liberado. O volante Felipe, por sua vez, entrou em acordo para o fim do vínculo e rumou para o Goiás.

