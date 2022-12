Marcelo Boeck assume cargo na diretoria de futebol do Fortaleza

Ídolo do Fortaleza, Marcelo Boeck assumiu cargo no departamento de futebol do clube como assessor executivo. O ex-goleiro se aposentou dos gramados no final de 2022 e seguiu uma nova carreira dentro do Tricolor do Pici.

Segundo o diretor de futebol Alex Santiago, Boeck terá uma função de vínculo com atletas, diretoria e até auxiliando comissão técnica.

“(O Boeck) É uma pessoa que, pelo passar do tempo no clube e pelas suas conquistas dentro do Fortaleza, se identifica muito com os valores do clube. É um atleta identificado com o nosso torcedor, identificado com comissão técnica, com grupo de atletas e que vai passar a ter uma função de vínculo entre os atletas, a diretoria, a também auxiliando a comissão técnica no dia a dia, buscando estar presente também no dia a dia dos funcionários que estão associados ao departamento de rendimento dos jogadores”, explicou Alex Santiago.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Marcelo estará de perto observando como é que as coisas estão, alguma melhoria necessária, alguma adaptação que a diretoria possa fazer pra melhorar as condições trabalho dos atletas. Da comissão, dos próprios funcionários. Então ele assume essa função importante, estará conosco na rotina de trabalho diária, nas viagens inclusive e certamente tem tudo pra dar continuidade ao seu legado vitorioso no Fortaleza, também agora na parte diretiva. Então é com muita felicidade que a gente recebe agora o Boeck aqui nessa nova função”, concluiu.

Sobre o assunto Sasha cita empolgação e projeta temporada pelo Fortaleza em 2023: "Vem um ano brilhante"

Coutinho retorna ao Fortaleza após empréstimos e deve ganhar chances em 2023

Elenco e comissão técnica do Fortaleza se reapresentam com foco em 2023

Boeck coleciona títulos e grandes campanhas em seis anos no Leão

Marcelo Boeck disputou 159 jogos pelo Fortaleza e colecionou títulos e grandes campanhas com a camisa tricolor. O goleiro, que chegou ao clube em 2017, levantou a Taça dos Campeões Cearenses (2017), a Série B do Brasileirão (2018), o tetracampeonato cearense (2019 a 2022) e foi bicampeão da Copa do Nordeste (2019 e 2022).

Além disso, o goleiro participou da campanha do acesso que encerrou a trajetória do clube na Série C e fez parte do elenco que conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores.

+ Sasha cita empolgação e projeta temporada pelo Fortaleza em 2023: "Vem um ano brilhante"

Tags