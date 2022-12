Fortaleza oficializa rescisão do contrato de Landázuri

O equatoriano não fica no clube cearense para a temporada de 2023. Ele disputou apenas 20 partidas no Leão

Na tarde desta sexta-feira, 15, o Fortaleza oficializou a saída do lateral-direito Anthony Landázuri, de 25 anos. O atleta rescindiu seu contrato de forma amigável com o clube cearense e não seguirá no elenco tricolor na temporada de 2023.

O futuro de Landázuri ainda está indefinido. Mas, segundo o jornalista Venê Casagrande, o atleta deve retornar ao Independiente del Valle, do Equador, clube que estava antes de chegar ao Fortaleza. A tendência é de que o contrato seja de duas temporadas.

Sobre o assunto Depietri recebe propostas da Argentina e pode ser emprestado pelo Fortaleza

Fortaleza discute modelo da negociação de Felipe com Goiás; veja possibilidades

De saída para o Sport, Matheus Vargas se despede do Fortaleza: "Grato por tudo"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Landázuri foi anunciado pelo Tricolor do Pici ainda em dezembro de 2021 e firmou contrato com a equipe até 31 de dezembro de 2023. O Fortaleza desembolsou R$ 1,1 milhão para adquirir 60% do passe do jogador equatoriano.

Ao todo, o atleta disputou 20 partidas com a camisa Tricolor, sendo 16 delas como titular, e não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Ele foi campeão do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, além de ter feito parte da campanha histórica na Copa Libertadores da América.

Em nota oficial, o time do Pici agradeceu os serviços prestados pelo lateral-direito: “Ao Bambam, assim carinhosamente chamado por seus companheiros e comissão, o Fortaleza agradece o profissionalismo, a dedicação e a parceria diária, além de desejar muito sucesso em seus próximos desafios”.

Anthony Landázuri é o terceiro jogador que deixou o Fortaleza. Antes dele, Juninho Capixaba e Matheus Vargas também deram adeus. O primeiro teve como destino o RB Bragantino, enquanto o segundo foi emprestado ao Sport e não deve atuar mais pelo time cearense.

Tags