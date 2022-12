Dudu se apresenta ao Fortaleza, e Atlético-GO discute modelo de negociação

A transação ainda não foi concretizada e não possibilita o anúncio oficial, mas o lateral-direito Dudu será jogador do Fortaleza na temporada 2023. O Atlético-GO já liberou o camisa 2, que se apresentou ao novo clube nesta segunda-feira, 26, e mantém conversas com o Internacional para definir se a negociação será por empréstimo ou em definitivo. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

O defensor de 25 anos tem contrato com o Dragão até o final de 2024. Os direitos econômicos estão divididos entre o clube goiano e o Colorado (50% para cada). O Tricolor fez proposta de compra, propondo contrato de três anos para Dudu. Atlético-GO e Inter, porém, não chegaram a um consenso em relação à divisão dos valores da operação.

Diante disso, o Dragão optou por já liberar o lateral-direito para iniciar as atividades no Pici — ele não estava participando dos trabalhos na pré-temporada rubro-negra — enquanto tenta se entender com o clube do Sul. Se houver acordo, Dudu será vendido ao Leão; caso o cenário se mantenha, a transferência será por empréstimo.

O camisa 2 manifestou interesse em defender o Fortaleza no próximo ano e já tinha sido alvo de outras equipes da Série A. O Atlético-GO, por sua vez, não quis dificultar a saída do jogador e também levou em consideração a boa relação com o Tricolor, sobretudo entre os presidentes Marcelo Paz e Adson Batista.

Nas últimas semanas, os clubes já tiveram outras negociações: o meia-atacante Wellington Rato, que recebeu oferta do Leão, mas optou pelo São Paulo, e o atacante Igor Torres, que foi cedido ao time goiano por empréstimo.

Até o momento, o Tricolor anunciou as contratações do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-Ceará, e o meia-atacante Yago Pikachu, emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. O goleiro João Ricardo, de saída de Porangabuçu, também já tem acordo fechado até o final de 2024.

Histórico de Dudu

Natural de Brasília, o lateral-direito foi revelado pelo Figueirense, clube pelo qual atuou por dois anos, e depois rumou para o Internacional. Pouco utilizado pelo Colorado, Dudu chegou ao Atlético-GO em 2020 e foi titular absoluto durante as últimas três temporadas.

Em 2022, o camisa 2 disputou 46 jogos, marcou três gols e deu seis assistências.

